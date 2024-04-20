Zonguldak'ta Kadırga rampasında uzun araç kuyruğu oluştu
Zonguldak'ta öğlen saatlerinde Kadırga rampasında uzun araç kaldı. Tırın rampada kalması nedeniyle kent merkezinden Kadırga rampasına kadar uzun araç kuyruğu oluştu. Zaman zaman trafikte kalan araçlar kornalarına basarak bu duruma tepki gösterdi. Öte yandan tırı bulunduğu yerden kurtarma çalışmaları başladı.
Zonguldak'ta Kadırga rampasında uzun aracın kalması nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu.
Zonguldak'ta öğlen saatlerinde Kadırga rampasında uzun araç kaldı. Tırın rampada kalması nedeniyle kent merkezinden Kadırga rampasına kadar uzun araç kuyruğu oluştu. Zaman zaman trafikte kalan araçlar kornalarına basarak bu duruma tepki gösterdi. Öte yandan tırı bulunduğu yerden kurtarma çalışmaları başladı. - ZONGULDAK