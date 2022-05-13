Odunpazarı'nda Sulama Kanalına Düşen Köpek Kurtarıldı

ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, itfaiye ile birlikte sulama kanalına düşen köpeği kurtardı.

Eskişehir'de regülatörde sulama kanalına düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri de durumu Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevine bildirerek destek istedi.

Sulama kanalına giden ekipler, sulama kanalında kurtarılmayı bekleyen köpek için çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye ile yürüttükleri çalışma sonrasında köpeği sulama kanalından çıkardı. Kanaldan kurtarılan köpek, Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi altına alındı. Sudan kurtulma mücadelesinde oldukça yorgun ve bitkin durumda olan köpeğe gerekli müdahale ve bakım Odunpazarı Belediyesi Geçici Bakımevi veteriner hekimlerince yapıldı.