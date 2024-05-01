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Eskişehir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Çalışan İşçiler Takdir Topladı

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1 Mayıs İşçi Bayramı'nda birçok meslek grubu tatil yaparken, Eskişehir'de inşaat ve temizlik işçileri çalışmaya devam etti. Rüzgarlı havaya rağmen işlerini sürdüren işçiler, takdir topladı.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda birçok meslek grubu tatil yaparken, Eskişehir'de inşaat ve temizlik işçileri çalışmaya devam etti.

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de kutlanırken, bazı işçilerin çalışmaya devam ettiği görüldü. 1 Mayıs'ta rüzgarlı havaya rağmen çalışmaya devam eden işçiler, görenlerin takdirini topladı. Kimi işçiler ağır şartlar altında inşaatta, kimileri de sokaklarda ve caddelerde temizlik yaparak işlerini yapmaya devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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