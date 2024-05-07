Eskişehir'de yaprağı yenen sebzelerde kalıntı denetimi yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, 'Biber, Turunçgil ve Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı Eylem Planı' ile '2024 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı Uygulama Talimatı' gereğince Mihalgazi ve Sarıcakaya İlçesi'nde yaprağı yenen sebzelerin üretildiği örtü altı alanlarda numune alma çalışmaları gerçekleştirildi.

Söz konusu çalışmalar Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Esra Emir ve Ziraat Mühendisi Osman Erbilgiç tarafından yürütüldü. Bu çerçevede, üretimde kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi, kalıntı sorununun çözümüne yönelik zararlı organizmalar ve zirai mücadele uygulamalarının teknik tavsiyelere uygun şekilde etkin kullanımı, üreticilerin bilgi ve tecrübesinin arttırılması ile sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi için tedbirlerin alınmasına yönelik olarak Mihalgazi ve Sarıcakaya İlçesi üreticilerine yaprağı yenen sebzelerde zararlı organizmalarla mücadele, biyolojik ve biyoteknik mücadele ve entegre mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Öte yandan, Eskişehir İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmek amacıyla çapraz denetim, numune alma ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR