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TFF 3. Lig Play-Off 2. Turunda Kuşadasıspor ve Efeler 09 SFK avantajlı skor peşinde

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Kuşadasıspor ve Efeler 09 SFK, TFF 3. Lig Play-Off 2. Turunda ilk karşılaşmalardan avantajlı skorla ayrılmayı hedefliyor. Kuşadasıspor, Kütahyaspor deplasmanına çıkarken, Efeler 09 SFK ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur müsabakalarında Kuşadasıspor ile Efeler 09 SFK bugün oynanacak ilk karşılaşmalardan avantajlı skorla ayrılmayı hedefliyor.

Play off birinci tur karşılaşmasında Bornova 1877 takımını deplasmanda 2-1 yenerek bir üst tura çıkan Kuşadasıspsor bugün 2. tur ilk karşılaşmasında saat 16.00'da Kütahyaspor deplasmanına çıkacak. Yine Play-off birinci tur karşılaşmasında Efeler 09 SFK ilk maçta Turgutluspor'u 4 -1 mağlup ederek 2. tura çıkarken, bugün saat 20.00'da deplasmanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak. Her iki Aydın temsilcisi ilk maçlardan avantajlı skorla dönmek istiyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Efeler Spor Güncel Haberler

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