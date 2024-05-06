Eskişehir'de 14 Bin Araç Kontrol Edildi, 4 Bin 938 Araça Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 28 araç kontrol edilirken, 4 bin 938 araca 10 milyon 632 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimi düzenlendi. Denetimlerde, toplamda 14 bin 28 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 4 bin 938 araca toplamda 10 milyon 632 bin 699 TL para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde, 180 araç trafikten men edildi.

Polis ekiplerince kentte meydana gelen 38 adet yaralanmalı, 61 adet maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR