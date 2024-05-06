Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele amacıyla yapılan 4 ayrı çalışmada 6 kişi yakalanırken, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı.

Çalışmalarda yapılan aramalarda, 32 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 6 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 52 adet çarşaf olarak tabir edilen uyuşturucu ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR