ESOGÜ'den geliştirilen yapay zeka ile diş teşhisi ve tedavisi hızlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyelerince ağız ve diş sağlığı alanına yönelik geliştirilen yapay zeka ile radyolojik teşhis ve tanı sisteminin hastalarda kullanılmasına başlandı.

Eskişehir Ağız ve Diş Hastanesinde yapay zeka modülü ile tüm dişler ve çevre dokulardaki bulguları tespit etmeye yarayan sistem, hekimlerin hastalara doğru tedavi için tanı koymasına yardımcı oluyor. Sistem, hastaların diş ve ağız yapısını panoramik röntgen yoluyla tedavi sistemine sunuyor.

ESOGÜ'den bir grup öğretim üyesi tarafından yaklaşık 6 ay önce geliştirilmeye başlanan sistem, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunulan 8 proje arasında değerlendirmeye alınarak kabul edildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar arasından pilot hastane seçilen Eskişehir Ağız ve Diş Hastanesinde kullanılmaya başlanan sistemle doğru tanı ve tedavi yöntemleri belirlenmesinin yanı sıra Bakanlığa ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen verilerde yanlışlıkların giderilmesi de amaçlanıyor.

"Teşhisi kolaylaştırıyor ve tedaviyi hızlandırıyor"

Eskişehir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Kadir Gördeli, gazetecilere, uygulamanın hayata geçirildiği 2 ayda muayene sürecinin hızlandığını söyledi.

Daha önce 3 dakika süren teşhis işleminin bu uygulamayla anlık gerçekleştiğini belirten Gördeli, gün içinde bir hekimin yaklaşık 100 dakikasını alan bu aşamanın kısaltılarak tedaviye ayrılan zamanın artırıldığını vurguladı.

Zamandan tasarruf ve tedavi planlamasıyla hastayı memnun bırakmayı amaçladıklarını dile getiren Gördeli, şunları kaydetti:

"Bu uygulamayı ilk uygulayan hastane olarak gurur duyuyoruz ve daha farklı, daha güzel çalışmalar hedefliyoruz. Hekimlerimizin geri dönüşleri memnuniyet verici. Tabii ki başlangıçta pilot hastane olduğumuz için uygulamanın eksiklikleri varsa bunun tespitini de yapıyoruz ve daha çok geliştiriyoruz. Şu an sistemin yüzde 95 seviyesinde doğruluğunu tespit ettik. Elbette bu oran yüzde 100 değil. Belki bu orana hiçbir zaman ulaşmayacak ama hedefimiz bu uygulamanın doğruluğunu tespit ederek hastalara faydalı olabilmek."

Hastanede görevli Dt. Dilem Ayanlar Sağlam da bu uygulamayla hastanın mevcut durumunun kısa sürede yansıtılması sayesinde muayene süresinin kısaldığını ve teşhis koymanın kolaylaştığını bildirdi.

Panoramik röntgen analizinin aynı zamanda tedaviye yönelik bilgilendirme yaptığını aktaran Sağlam, "Gözden kaçırma ihtimalimiz olan şeyler konusunda yapay zekanın röntgeni taramasıyla bizi uyarması amaçlanıyor. Şu anda bire bir sekreterlerimizle çalışarak günlük kullandığımız bir uygulama. Genel olarak teşhisi kolaylaştırıyor ve tedaviyi hızlandırıyor." dedi.