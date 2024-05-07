Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Park Halindeki Otomobil Çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çalınan otomobil polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çalınan otomobil polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 16 APG 893 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Otomobilin dakikalar içinde çalınması, bir apartmana takılı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Araç sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda çalınan otomobilin sağlam şekilde bulunarak sahibine teslim edildiği, olayı gerçekleştiren şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title