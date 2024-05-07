Eskişehir'de Park Halindeki Otomobil Çalındı

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çalınan otomobil polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 16 APG 893 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Otomobilin dakikalar içinde çalınması, bir apartmana takılı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Araç sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda çalınan otomobilin sağlam şekilde bulunarak sahibine teslim edildiği, olayı gerçekleştiren şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR