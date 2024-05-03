Bilecik'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca; 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçu kapsamında 3 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs Bilecik'te yakalandı. Tutuklanan şüpheli şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bilecik'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.
Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca; 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçu kapsamında 3 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK