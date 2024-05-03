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Bilecik'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

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Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca; 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçu kapsamında 3 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs Bilecik'te yakalandı. Tutuklanan şüpheli şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca; 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçu kapsamında 3 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Bilecik Banka Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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