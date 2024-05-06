Eskişehir'de Trafik Denetiminde 942 Bin TL Cezaya İmza

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 6 bin 329 araç kontrol edilirken, 402 araç sürücüsüne 942 bin TL ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, 6 bin 329 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 402 araç sürücüsüne 942 bin 419 TL para cezası yazıldı. Ayrıca denetimlerde, 76 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 7 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR