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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 942 Bin TL Cezaya İmza

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 6 bin 329 araç kontrol edildi ve 402 araç sürücüsüne toplamda 942 bin TL ceza kesildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 6 bin 329 araç kontrol edilirken, 402 araç sürücüsüne 942 bin TL ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, 6 bin 329 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 402 araç sürücüsüne 942 bin 419 TL para cezası yazıldı. Ayrıca denetimlerde, 76 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 7 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma trafik Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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