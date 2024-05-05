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Eskişehir'de Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında Valilik Meydanı'nda vatandaşlara ve sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince Trafik Haftası nedeniyle Valilik Meydanı'nda vatandaşlara ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk güzergahlarında sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince, Türkiye'de trafik kazalarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Trafik Haftası' faaliyetleri çerçevesinde 4-7 Mayıs tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Valilik Meydanı'nda stant kuruldu. Açılan stantta vatandaşlara yönelik trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uymanın gerekliliği yönünde, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk güzergahlarında ise sürücülere yönelik trafik kurallarına uymanın ve emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirme çalışmalarına başlandı. Yetkililer, Trafik Haftası boyunca bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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