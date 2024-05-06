Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne 3 yeni ambulans tahsis edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen 3 yeni ambulansın devir teslim töreni gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, il genelinde kesintisiz ve etkin bir acil sağlık hizmeti sunma konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 42 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla tahsis edilen 3 yeni ambulans ile toplamda 72 ambulans ve 636 personel ile hizmet verildiğini açıklayan Bildirici, 2024 yılı itibariyle il merkezinde 25 ve ilçelerde 17 olmak üzere toplamda 42 acil sağlık hizmetleri istasyonunun bulunduğunu vurguladı. Bu istasyonlardan 6 tanesinin doktorlu (A1 tipi) ve 36 tanesinin paramedikli (A2 tipi) olduğunu ifade eden Yaşar Bildirici, geçen yıl toplamda 81 bin 560 vakaya müdahale edilirken, 2024 yılının ilk 4 ayında ise 26 bin 103 vakaya ulaşıldığını aktardı.

Kentsel acil vakalara ilk 10 dakikada yüzde 98 oranında ulaşılıyor

Acil vakalara ulaşım sürelerinin oldukça etkileyici olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Bildirici, kentsel acil vakalara ilk 10 dakikada yüzde 98 oranında ulaşılırken, ortalama ulaşım süresinin 5,5 dakika olduğunu, kırsal acil vakalara ise ilk 30 dakikada yüzde 95 oranında ulaşıldığını ve ortalama ulaşım süresinin 14,4 dakika olduğunu dile getirdi . Yaşar Bildirici ayrıca, 2024 yılı itibariyle istasyonlarda görevli ambulansların yaş ortalamasının 6,7 olduğunu, yedek ambulansların yaş ortalamasının ise 7,6 olduğunu belirtti.

"Eskişehir'in sağlık standartları üst seviyede"

Törende konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise 112 servislerine tahsis edilen 3 aracın tespit töreninde yaptığı konuşmada, sağlık teşkilatının değerli çalışanlarını ve basın mensuplarını selamladı. Sağlık hizmetlerindeki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirten Vali Aksoy, Eskişehir'in sağlık standartlarının üst seviyede olduğunu vurguladı. 112 hizmetlerinin genişlemesiyle birlikte koordinasyonun güçlendirildiğini dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, personelin özverili çalışmalarını takdir ederken, yeni araçların hizmete sunulmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesini dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, başkanlar ve başkan yardımcılarımız ile yöneticiler katılım sağladı. - ESKİŞEHİR