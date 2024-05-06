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Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni mağlup etti

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TFF 3. Lig 2. Grup play-off 2. tur mücadelesinde Efeler 09 SFK, Eskişehir deplasmanında rakibi Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti. Maçta Uğur Çetinkaya'nın attığı gollerle galip gelen Efeler 09 SFK, bir üst tura yükseldi.

TFF 3. Lig 2. Grup play-off 2. tur mücadelesinde Efeler 09 SFK, Eskişehir deplasmanında rakibi Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti.

Stat: Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu

Hakemler: Burak Olcar, Oğuz Terzi, Emre Doğu

Anadolu Üniversitesi: Şener, Deniz, Furkan Mehmet, Rıdvan, Umut, Halil İbrahim (Dk. 77 Tezcan), Emirhan (Dk. 69 Furkan), Okan (Dk. 46 İbrahim), Abdullah (Dk. 46 Metin Emre), Ali Fırat, Hüseyin

Teknik Direktör: Engin Çalışır

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan, Furkan T. (Dk. 78 Enver Abdullah), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis, Burak (Dk. 88 Murat), Tuğay (Dk. 68 Enescan), Uğur (Dk. 68 Hakan Can), Tayyip Mevlüt (Dk. 78 Atakan)

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Sarı kartlar: Tezcan Erdoğan, Umut Akpınar (Anadolu Üniversitesi), Furkan Külekci, Berkan Ünal, Tuğay Adamcıl (Efeler 09 SFK)

Goller: Dk. 80 Tezcan Erdoğan (Anadolu Üniversitesi), Dk. 13, Dk. 56 Uğur Çetinkaya (Efeler 09 SFK) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Üniversitesi Uğur Çetinkaya Eskişehir Efeler Spor Güncel Haberler

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