Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup play-off 2. tur mücadelesinde Efeler 09 SFK, Eskişehir deplasmanında rakibi Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti. Maçta Uğur Çetinkaya'nın attığı gollerle galip gelen Efeler 09 SFK, bir üst tura yükseldi.
TFF 3. Lig 2. Grup play-off 2. tur mücadelesinde Efeler 09 SFK, Eskişehir deplasmanında rakibi Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti.
Stat: Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu
Hakemler: Burak Olcar, Oğuz Terzi, Emre Doğu
Anadolu Üniversitesi: Şener, Deniz, Furkan Mehmet, Rıdvan, Umut, Halil İbrahim (Dk. 77 Tezcan), Emirhan (Dk. 69 Furkan), Okan (Dk. 46 İbrahim), Abdullah (Dk. 46 Metin Emre), Ali Fırat, Hüseyin
Teknik Direktör: Engin Çalışır
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan, Furkan T. (Dk. 78 Enver Abdullah), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis, Burak (Dk. 88 Murat), Tuğay (Dk. 68 Enescan), Uğur (Dk. 68 Hakan Can), Tayyip Mevlüt (Dk. 78 Atakan)
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Sarı kartlar: Tezcan Erdoğan, Umut Akpınar (Anadolu Üniversitesi), Furkan Külekci, Berkan Ünal, Tuğay Adamcıl (Efeler 09 SFK)
Goller: Dk. 80 Tezcan Erdoğan (Anadolu Üniversitesi), Dk. 13, Dk. 56 Uğur Çetinkaya (Efeler 09 SFK) - AYDIN