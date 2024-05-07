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Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 6 Sürücüye Cezai İşlem

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 97 okul servisi kontrol edildi. Kusurlu bulunan 6 sürücüye toplamda 18 bin 870 TL para cezası uygulandı. Ayrıca servis şoförlerine ve rehber personeline trafik eğitimleri verildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 97 araç kontrol edilirken 6 sürücüye 18 bin 870 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 97 servis aracı kontrol edildi. Kusurlu bulunan 6 okul servisinin şoförüne toplam 18 bin 870 TL para cezası yazıldı.

Ayrıca okul servisi şoförlerine ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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