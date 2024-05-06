Eskişehir'de Atlı Jandarma Takımları Halkın Yoğun İlgiyle Karşılandı

Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı kutlamaları çerçevesinde, parklarda ve piknik alanlarında gerçekleştirilen devriye görevlerine katılan atlı jandarma takımları halkın yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılandı.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndan geçici olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na görevlendirilen atlı jandarma takımı 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde halkın yoğun olarak kullandığı Musaözü Tabiat Parkı, Sazova Parkı, Kentpark ve Mamuca Piknik Alanı'nda yürütülen önleyici hizmet devriyelerine destek olması amacıyla görevlendirildi. Parklarda vatandaşların arasında dolaşan atlı jandarma takımı halkın yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanırken, oluşan renkli anlar görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR