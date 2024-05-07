Eskişehir'de Sürdürülebilir Mutfak ve Atık Yönetimi Semineri Yoğun İlgi Gördü

Eskişehir'de uzman konuşmacıların yer aldığı Sürdürülebilir Mutfak ve Atık Yönetimi Semineri'ne yoğun katılım gösterildi.

Youthcycle gençlik grubu tarafından koordine edilen, Avrupa Birliği ile Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, 'Gençler Sürdürülebilir Mutfak ile Buluşuyor' isimli 2023-1-TR01-ESC30-SOL-000144701 kodlu proje çerçevesinde 4 Mayıs Cumartesi günü Sürdürülebilir Mutfak ve Atık Yönetimi Semineri gerçekleştirildi. Uzman konuşmacıların yer aldığı seminere yoğun katılım gösterildi. Seminerde sürdürülebilir mutfak uygulamaları, mikroplastikler, bilinçli tüketici, kompost yapımı, yerel üretim ve yerli tohum konularında sunumlar yapıldı. - ESKİŞEHİR