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Eskişehir ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir ve Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlar, fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik yapıldı.

Eskişehir ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında yakalanan, bugün sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde meydana gelen fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Eskişehir'de ve Ankara'da eşzamanlı operasyonlar yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda Ö.E., A.E.A., G.B., B.K., F.K., Ç.E.S. ve B.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Ankara Tutuklama Adliye Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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