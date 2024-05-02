Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele amacıyla düzenlenen 9 operasyonda yakalanan 20 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Nisan ayında 9 farklı uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 16'sı serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, 6 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 36 gram bonzai, 2 kök kenevir ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR