Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 9 operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 4 kişi tutuklandı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele amacıyla düzenlenen 9 operasyonda yakalanan 20 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Nisan ayında 9 farklı uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 16'sı serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, 6 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 36 gram bonzai, 2 kök kenevir ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR