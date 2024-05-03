Eskişehir'de Yazın Erken Gelmesi Oto Yıkamacılarını Hareketlendirdi

Eskişehir'de yazın beklenenden erken gelmesi ve toz bulutlarının oluşması, kentteki oto yıkamacılarının yoğunluğunun artmasına sebep oldu.

Kurak geçen mevsimler sebebiyle yağışların azalması ve toz bulutlarının ortaya çıkması, oto yıkamacılarda yoğunluğa neden oldu. Oto yıkama işletme sahibi Fahri Toğrul, yazın erken gelmesinin işlerini hareketlendirdiğini, ancak toz bulutlarının yıkama sonrası araçların tekrar kirlenmesine neden olduğunu ifade etti. Toğrul, ücretlerin yılbaşından bu yana değişmediğini de söyledi.

Ortalama bir araba yıkama süresinin bir saat olduğu söyleyen Fahri Toğrul, "Bir araba yıkaması tek kişiyle bir saat sürüyor, ekip çalışması olduğu zaman süre çok daha azalıyor. Mevsim değişikliği var, ama bu sene yağış da olmadı. Bahar mevsimi kurak geçiyor, yaz erken geldi. Bizim işimiz de yazları daha çok yoğun oluyor, kışın işlerimiz pek olmuyor. Ülkemizde toz bulutu da vardı, toz bulutunun gitmesiyle beraber işlerimiz biraz açıldı. Eski işlerimize kıyasla artık eskisi gibi işlerimiz olmuyor, ama havaların ısınmasıyla birlikte şu anda bir hareketlilik başladı. Toz bulutu geldiği zaman, arabaları yıkadığımızda bile bir saat içerisinde tekrar toza bürünebiliyordu, bundan dolayı bir gün yıkadığımız arabayı ertesi gün tekrar yıkadığımız da olmuştu. Temmuz ve ağustos ayları bizim genel olarak sezonumuz. Sezondan önce de bayram var, sezonun iyi geçmesini umuyoruz. Ücretlerimiz de yılbaşından bu zamana kadar değişmedi, 300 lira ile devam ediyoruz. Bir saat temizliğe baktığımızda 300 lira iyi para. Yaz sezonunda günde 20 ila 30 araba yıkayabiliyoruz, kış sezonunda ise çok daha az" dedi.

"Yaz aylarında arabaları bırakıyoruz, daha çok motosiklet kullanıyoruz"

Motosikletle temiz ve güzel havanın tadını çıkarttığını belirten motosiklet sürücüsü Ayhan Oğuzhan, "Biz motosiklet sürücüleri olarak zaten kışları kapanıyoruz, bu aylar bizim aylarımız. Bu sene yaz erken geldi biz de piyasaya daha erken çıktık, uzun bir yaz bekliyoruz inşallah. Şehir içinde daha fazla kullanıyoruz, ama şehir dışına da çıkıyoruz. Çok fazla kirleniyoruz tabii, özellikle bahar aylarında daha fazla toz ve sinek kirliliği oluyor motorlarda biz de bu vesileyle yıkamaya getiriyoruz. Toz ve sinek kirliliği nedeniyle sık sık yıkama ihtiyacı duyuyoruz. Bu aralar çok fazla toz ve yağmur geçişleri var bu yüzden haftada ya da 10 günde bir motoru yıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Motosiklet sürücüsü Oğuzhan, kış aylarında genellikle yollara çıkmadıklarını ancak bu sene yazın erken gelmesinden dolayı daha erken yollara çıktıklarını belirtti. Şehir içinde ve dışında arabadan daha çok motosiklet kullandığını dile getiren Oğuzhan, güzel havaların tadını çıkarttığını söyledi. - ESKİŞEHİR