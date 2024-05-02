Eskişehir'de 55 Uyuşturucu Operasyonunda 14 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 55 farklı uyuşturucu ile mücadele operasyonunda yakalanan 80 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nisan ayında 55 farklı uyuşturucu madde ile mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 80 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 66 kişi serbest bırakıldı.

Ayrıca yapılan operasyonlarda, bin 843 adet sentetik ecza hap, 244,3 gram metamfetamin, 165,01 gram bonzai, 138 adet fişek, 48,35 gram esrar, 19,92 gram skunk, 9 adet hassas terazi, 8 adet tabanca, 5,35 gram kokain ve 3 adet ecstasy ele geçirildi. - ESKİŞEHİR