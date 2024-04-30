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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini engellemek amacıyla yapılan operasyon sonucunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde girişini engellemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, durdurulan bir araçta ve içinde bulunan şahısların yapılan üst aramasında, 80 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda, G.B., T.G. ve V.G. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden V.G., yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, T.G. ve G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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