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Tramvayda kız öğrencilerin saç saça baş başa kavgası kamerada

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Eskişehir'de seyir halindeki tramvayda kız öğrencilerin saç saça baş başa kavgası amatör kamera tarafından saniye saniye kayda alınırken, arbededen bir kadın yolcu da nasibini aldı.

Tramvayda kız öğrencilerin saç saça baş başa kavgası kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de seyir halindeki tramvayda kız öğrencilerin saç saça baş başa kavgası amatör kamera tarafından saniye saniye kayda alınırken, arbededen bir kadın yolucu da nasibini aldı.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde seyir halindeki tramvay da iddiaya göre iki kız öğrenci arasında tartışma çıktı. Tramvayın, Yenidoğan Mahallesi'nden geçtiği esnada koltukta oturan iki kız birbirlerinin saçlarından tutarak kavgaya etmeye başladılar. Sebebini kimsenin anlayamadığı kavgada öğrenciler kalabalığa aldırış etmeden deyim yerindeyse saç saça baş başa kavga etti. Kavgada altta kalan öğrencinin bir arkadaşı ise arkadaşını kurtarmak için diğer öğrencinin saçını çekti. Çığlıkların havada uçuştuğu ve dakikalarca süren kavgayı ayırmak isteyen bir kadın yolcuya ise çantayla vuruldu. Kargaşa anı amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Kavga Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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