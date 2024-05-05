Üye Girişi
Haberler

ESTÜ Bahar Şenliği'nde Renkli Uçurtma Festivali

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Şenliği'nin son gününde renkli bir uçurtma festivali gerçekleştirildi. Etkinliğe Eskişehirlilerin yanı sıra şehir dışından da katılımlar oldu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) baharın gelişini kutlamak ve dönem sonu sınavları öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak için düzenlenen Bahar Şenliği'nin son gününde uçurtma festivali düzenlendi.

ESTÜ'deki Bahar Şenliği'nin son gününde uçurtma etkinliği düzenlendi. Herkesin katılımına açık olan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yoğun katılım ile gerçekleşen uçurtma etkinliğine Eskişehirlilerin yanı sıra şehir dışından da katılımların olduğu gözlemlendi. Keyifli ve ve renkli dakikaların yaşandığı etkinlikte 7'den 70'e herkes gökyüzünde rengarenk uçurtmalarını uçurdu. Uçurtma etkinliğinin yanı sıra müzik eşliğinde çeşitli yarışmalar ve dans gösterileri de yapıldı.

" Eskişehir'in en güzel etkinliklerinden birisi"

ESTÜ'nün düzenlemiş olduğu uçurtma uçurma etkinliğine eşi ve çocuğu ile birlikte katılan Mihriban Delibal, "Benim için ve özellikle oğlum için çok güzel geçiyor. Bence Eskişehir'in en güzel etkinliklerinden birisi. Biz buraya yeni geldik, eşimle beraber ilk etkinliğimiz oldu. Çok mutluyum, hem görsel olarak hem de etkinlik olarak çok güzel görünüyor. Biz çok eğleniyoruz. Çocuğum için de heyecan verici, ekstra bizim için de çok heyecan verici. Oğlum uçurtmayla ilk kez tanışıyor. Böyle bir etkinlik olduğu için hem kendi adıma hem de çocuğum adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ESTÜ böyle etkinliklerin devamını getirirse çok mutlu oluruz

Ailesi ile birlikte etkinliğe gelen ve çocuklar gibi uçurtma uçurduğunu belirten Mesut Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün buraya öğlen ikide üç yaşındaki çocuğumla geldik. İkimiz de çocuklar gibi şendik. Bu güzel etkinlik için Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. Geldiğimde biraz şaşırdım, beklediğimden daha çok insan vardı. Havanın kapalı olması aslında daha iyi oldu, güneş altında çocuklarımızla bu kadar eğlenemeyebilirdik. Mezun olduğum üniversitede şu an oğlumla çok güzel bir etkinlikteyim. ESTÜ böyle etkinliklerin devamını getirirse çok mutlu oluruz. Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan'a ayrıca teşekkür ederim." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title