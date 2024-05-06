Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Cip Takla Attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla atan cip kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücü yaralanmazken, cip kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla atan cip kullanılamaz hale geldi.

Kaza, gece 04.00 sularında Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 11 ABV 514 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkarak ağaca çarpan cip, takla atarak durabildi.

Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, cip kullanılamaz hale geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title