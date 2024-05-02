Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir merkezli, fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli, fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde meydana gelen fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde Eskişehir ve Ankara'da eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda şüpheli şahıslar, Ö.E., A.E.A., G.B., B.K., F.K., Ç.E.S. ve B.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanıp gözaltına alındı. Ankara'da yakalanan şüpheliler Eskişehir'e getirildi. Polis ekiplerince dosya kapsamında 6 adreste arama yapılırken, 1 araca el koyuldu. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Eskişehir Adliye Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title