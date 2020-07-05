Yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadelede yeni dönem İçişleri Bakanlığı, bu yılın ilk 6 ayında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda 9 bin 700 denetim gerçekleştirildiğini ve yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan bin 549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, bu yılın ilk 6 ayında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda 9 bin 700 denetim gerçekleştirildiğini ve yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan bin 549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetimlerde yasa dışı avcılıkla elde edilen yaklaşık 600 kasa su ürününe el konulurken, yaklaşık 1,5 ton canlı deniz patlıcanı ve 1 ton canlı akivades denize bırakıldı. Avlanma ruhsatı olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 71 gemiye de el konularak, mülkiyeti kamuya geçirildi.

Yasa dışı su ürünleri avcılığı girişimleri ve yaşanan teknik gelişmeler, 1971 yılında yürürlüğe giren Su Ürünleri Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi ihtiyacını zorunlu kıldı. Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile su ürünlerinde sürdürülebilirliğin sağlanmasına, balıkçılık kaynaklarının yönetimine, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadele edilmesine yönelik daha ayrıntılı ve caydırıcı düzenlenmeler getirildi. Yapılan değişiklik, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yasalaştı.

KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE TEDBİRLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kanun'da yapılan değişikliklerle getirilen caydırıcı düzenlemeler sayesinde plakası olmayan araçlar nasıl trafiğe çıkamıyorsa, ruhsat tezkeresi olmayan tekneler de artık su ürünleri avcılığı yapmak üzere denize çıkamayacak. Ruhsat tezkeresini almadan gırgır ağları, orta su trolü, dip trolü veya algarna gibi dip sürütme av araçları kullanılarak ya da dalarak ticari avcılığın yapılması gibi durumlarda gemi dahil istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetler kamuya geçirilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerde yaptığı denetimler esnasında çok sık karşılaşılan ve şebeke avcılığı olarak ifade edilen balıkçı gemisi vasfı taşımayan, herhangi bir kaydı bulunmayan gemiler ile yasa dışı olarak yapılan kayıt dışı balıkçılık önlenerek kurallara uyan balıkçıların hakkının da korunmuş olduğu belirtildi.

SORUMLULUKLAR VE YAPTIRIMLAR ARTIRILDI

Kanun'da yer alan idari para cezaları genel olarak artırılarak, yeniden düzenlendi. Kabahatin niteliği ve gemi boyu göz önünde bulundurularak uygulanacak idari para cezalarına alt ve üst sınır getirildi. Yasa dışı su ürünleri avcılığında gemi sahibi ve donatanının sorumlu tutulması amacıyla balıkçı gemisi sahibi ve donatanları için de yüksek miktarlarda cezalar getirildi. Bu kapsamda Marmara'da trolle avcılık yapanlara kişi başı 10 bin lira, gemi sahibi veya donatanlarına 20 bin idari para cezası uygulanmaya başlandı.

Kanun'da yapılan düzenlemelerden bir tanesi de bazı fiillerin tekrarına hapis cezası getirilmesi oldu. Hapis cezaları Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trol avcılığı ile izinsiz olarak su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak yurt içine sokulması durumlarında uygulanabilecek. Ayrıca Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında bulunan gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma araçları hariç ağlarla yapılan avcılık faaliyetlerinde ışık kullanılması yasaklanırken, kurallara uymayanlar için 50 bin lira idari para cezası getirildi.

SU ÜRÜNLERİNİN İZİNSİZ OLARAK YURT DIŞINA ÇIKARILMASI MÜMKÜN OLMAYACAK

Kanun'da yapılan düzenlemelerin ardından özellikle son zamanlarda artan ve iç piyasada rağbet görmeyen deniz patlıcanı, akivades gibi yerli türleri kaçak yollardan yurt dışına kaçıranlara 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanırken, su ürünlerine, istihsal ve nakil vasıtalarına el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmeye başlandı.

"GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER VE ARTIRILAN CEZALAR, GELECEK NESİLLERE BEREKETLİ DENİZLERİN BIRAKILMASINI SAĞLAYACAK"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, denizlerin sahip olduğu biyolojik çeşitliliği gelecek nesillere bırakmak, geçimini balıkçılıktan sağlayan ve kurallara uyan balıkçının hakkını korumak için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerin av sezonunun kapalı olmasına rağmen tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi adına başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer kurumlarla birlikte müşterek denetimler de gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Bereketli denizler için atılan sağlam bir adım olan ve artan yaptırımları içeren yeni düzenlenmelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığının yasa dışı su ürünleri avcılığı tespit sayısında önceki döneme oranla yüzde 50'den fazla bir azalma dikkat çekiyor" denildi.

2019 yılının ilk altı ayında yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan 3 bin 262 kişi sayısının 2020 yılında bin 549'a, uygulanan 11 milyon idari para cezasının ise 6 milyon 550 bin liraya düştüğü bildirilen açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin rakamlar, getirilen yeni düzenlemelerin caydırıcılığını ve ülkemiz balıkçılığının gelişimi konusunda sağlayacağı katkıyı şimdiden açıkça ortaya çıkardı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kanun'da yapılan değişiklikler doğrultusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılının ilk 6 ayında 9 bin 700 denetim gerçekleştirildiği kaydedildi. Söz konusu denetimlerde yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan bin 549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para cezası uygulandığı, ayrıca yasa dışı avcılıkla elde edilen yaklaşık 600 kasa su ürününe el konulduğu ve yaklaşık 1,5 ton canlı deniz patlıcanı ile 1 ton canlı akivadesin denize iade edildiği vurgulandı. Ayrıca avlanma ruhsatı olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 71 adet gemiye el konularak, mülkiyetinin kamuya geçirildiği belirtildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA