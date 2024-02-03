Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi ve Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE