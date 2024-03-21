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Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Sahil Güvenlik Tarafından Gerçekleştirildi

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaşlar hastane de tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Çanakkale Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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