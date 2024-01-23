Alanya'da Sahil Güvenlik Komutanlığından gemi ve tekne denetimi
Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gemi ve teknelere yönelik yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca gemi ve teknelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15-22 Ocak tarihlerinde gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 5 balık avlama teknesi, 7 özel tekne evrak donanım yönünden kontrol edildi. 57 şahsın sorgulanmasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA