Ayvacık'ta 41 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının "MORAD-08" mobil radarı, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.
"KB-20" botu ekiplerince durdurulan lastik bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.