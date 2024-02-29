Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Sahil Güvenlik Denetimleri: 304 Şahıs Sorgulandı

Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 304 şahsın sorgulaması yapıldı. Denetimlerde gemi ve teknelerin evrak donanımı, yakıt denetimi ve alkol testi gibi kontroller gerçekleştirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gemi ve teknelere yönelik denetimlerinde 304 şahsın sorgulaması yapıldı.

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 28 Şubat Çarşamba günü gemi ve teknelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 15 gezinti gemisi, 1 ticari yat, 1 yolcu motoru, 3 açık deniz römorkörü, 2 balık avlama ve 3 özel tekne evrak donanım yönünden kontrol edildi. 304 şahsın sorgulanması yapılırken, 8 adet tekneye ÖTV'siz yakıt denetimi, 24 adet tekneye EPDK denetimi, 2 adet tekneye TADB denetimi ve 25 adet tekne kaptanına alkol testi yapıldı. 2 aranan şahıs ise yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Antalya Alanya 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir? Ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Daniella Thackray neden öldü? ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR? 2024 zekat nedir, kimlere verilmez? Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek? Brawl Stars bakım molası saat kaçta bitecek? 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu? Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi! CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title