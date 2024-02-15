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Marmara Denizi'nde batan kargo gemisi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde seyir halindeyken batan kargo gemisinin çalışanlarına ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uçakları da çalışmalara katılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde seyir halindeyken batan kargo gemisinin çalışanlarına ulaşmak için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma çalışmalarına katılan uçaklarının görüntüsü paylaşan Yerlikaya, " Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da eşlik ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da eşlik ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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