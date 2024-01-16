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Gökçeada'da Rahatsızlanan 2 Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşların tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşların tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Çanakkale Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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