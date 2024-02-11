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Marmaris açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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