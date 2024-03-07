İzmir Açıklarında Yunanistan Unsurlarınca Türk Kara Sularına İtildi, 41 Düzensiz Göçmen Karaya Çıkarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 30 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında can salı ve lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6'sı çocuk, 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler Seferihisar açıklarında durdurulan lastik botta ise 17'si çocuk 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.