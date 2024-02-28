Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tekneden denize düşen tayfa aranıyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir tekneden denize düşen tayfayı arıyor. Arama çalışmaları devam ediyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tekneden denize düşen tayfayı arıyor.
Alınan bilgiye göre, Yılmazlar 5 adlı teknede tayfa olarak çalışan 27 yaşındaki R.Ç. Kızılcaterzi Mahallesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede polis botu, 3 sahil güvenlik botu, 3 gırgır dalgıç ekibi ve dron ile arama başlattı.
Arama çalışmaları sürüyor.