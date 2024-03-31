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Trabzon'da 619 bin 603 seçmen sandık başına gidiyor

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Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 619 bin 603 seçmen, 2 bin 264 sandıkta oy kullanacak.

Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında. Trabzon, yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidiyor. Trabzon'da oy kullanma işlemi sabah saat 07.00 itibariyle başlarken, seçmenler 31 Mart Yerel Seçimleri'nde il genelinde 619 bin 603 seçmen 2 bin 264 sandıkta oy kullanacak.

Yerel Seçimler kapsamında il genelinde 2 bin 384 İl Emniyet Müdürlüğü Personeli, bin 351 İl Jandarma Komutanlığı Personeli ve 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli olmak üzere toplam 3747 personel seçimin güvenli bir şekilde geçmesi için görev yapıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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