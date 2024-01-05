Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların ağına takılan mayın paniğe neden oldu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir balıkçının ağına takılan cismin mayın olduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı. İstanbul'dan gelecek olan SAT komandoları tarafından mayın imha edilecek.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların ağına takılan mayın paniğe neden oldu.
Olay, Bozhane Limanında meydana geldi. Barınak içerisinde balığa çıkan teknelerden birinin ağına cisim takıldı. Balıkçıların anlamlandıramadığı cismin mayın olduğu ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler limana giriş çıkışları yasakladı.
İstanbul'dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek. - ZONGULDAK