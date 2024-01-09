Alanya'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Gemi ve Teknelere Denetim Gerçekleştirdi
Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6-8 Ocak tarihleri arasında gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 9 özel tekne kontrol edildi ve 22 kişinin sorgulaması yapıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 9 özel tekne kontrol edilirken, 22 şahsın sorgulaması yapıldı. Sorgulaması yapılan şahıslar ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA