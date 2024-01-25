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Ayvacık'ta 32 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki operasyonlarda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 32 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda Afganistan uyruklu 9 göçmen karada, 23 göçmen ise denizde yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-12" Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

"MORAD-12"nin Ayvacık açıklarında yaptığı taramada ise hareket halindeki lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen "TCSG-28" botu ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Afganistan Çanakkale Sahil Güvenlik Operasyon Dünya Güncel Haberler

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