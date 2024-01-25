Ayvacık'ta 32 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki operasyonlarda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 32 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda Afganistan uyruklu 9 göçmen karada, 23 göçmen ise denizde yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-12" Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.
Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
"MORAD-12"nin Ayvacık açıklarında yaptığı taramada ise hareket halindeki lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen "TCSG-28" botu ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.