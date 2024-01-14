Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından motor arızası yaşayan lastik botun sürüklenmesi sonucu 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşarak 25 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.