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Çanakkale Sahilinde 26 Çocuklu 42 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 26'sı çocuk 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 26'sı çocuk 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içinde 26'sı çocuk 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Çanakkale Bozcaada Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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