Çanakkale'de 40 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu tespit edilerek, bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik gemisi 'TCSG-84' ve Sahil Güvenlik botu 'KB-20' tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Bottaki 40 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE