Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de 40 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu tespit edilerek, bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik gemisi 'TCSG-84' ve Sahil Güvenlik botu 'KB-20' tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Bottaki 40 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Çanakkale Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title