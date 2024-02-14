İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 23'ü çocuk 43 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 23'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.