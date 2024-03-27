Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Uzunkum Caddesi sahili kenarında yürüyüş yapan bir kişi, suda ceset görünce durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bota alınarak Karadeniz Bölge Komutanlığı limanına götürülen erkek cesedi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Devlet hastanesine gelen aile, cesedin 31 yaşındaki Armağan Salman'a ait olduğunu teşhis etti.