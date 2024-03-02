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İzmir Açıklarında Yunanistan Unsurlarınca Türk Kara Sularına İtildi, 18 Göçmen Karaya Çıkarıldı

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İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 44 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 44 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3'ü çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler Dikili açıklarında ise durdurulan lastik botta, 20'si çocuk 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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