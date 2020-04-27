Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada - Haberler
İpekyolu, Ağrı, Van, Güncel, Haber

Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada

Ağrı'da tahliye olup Van'ın İpekyolu ilçesindeki evine gelen şahsın daha sonra yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin bir kısmı karantinaya alındı.

27.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:43
Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada

Ağrı'da tahliye olup Van'ın İpekyolu ilçesindeki evine gelen şahsın daha sonra yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin bir kısmı karantinaya alındı.

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki ceza infaz kurumundan 12 Nisan 2020 tarihinde tahliye olup İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi 4. Sokak'taki ikametine gelen S.K.'nın korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine 25 Nisan 2020 tarihinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan S.K.'nın eşi A.K.'nın da korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye sevk edilmesinin ardından Van Valiliği kararıyla Bostaniçi Yalım Erez Mahallesi'nin bir kısmı karantinaya alındı. Karantinanın uygulandığı bir cadde ve iki sokakta güvenlik önlemleri arttırılırken, sağlık ekipleri de bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. - VAN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
'Babam dilendiriyor' diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Brezilya efsanesi Ronaldo yazdığı mektupta, koronavirüs sürecini futbolculuğunda yaşadığı sakatlık dönemine benzetti
Brezilya efsanesi Ronaldo yazdığı mektupta, koronavirüs sürecini futbolculuğunda yaşadığı sakatlık dönemine...
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Deniz Seki Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Lionel Messi Hikmet Karaman Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İsveç Avrupa Ankara Futbolcu
Şu an buradasınız: Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 12:42:09. #1.14#
title