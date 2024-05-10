Van'da 41 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Antrax" ile yapılan aramada, odunluğa gizlenmiş 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.