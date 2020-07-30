Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu (2)
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Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu (2)

Bodrum girişinden drone ile havadan görüntüler İlçedeki trafik yoğunluğu Muğla'nın turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu (2)
30.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:49

Bodrum girişinden drone ile havadan görüntüler

İlçedeki trafik yoğunluğu

Muğla'nın turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden, gözde tatil merkezi Bodrum'a gelenler, Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri, bölgede tedbirlerini artırdı.

Bodrum sahillerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarını tercih eden tatilciler, yoğunluğa neden oluyor.

Kumburnu Plajı girişinde zaman zaman araç yoğunluğu oluştu. Ölüdeniz girişi Kıdrak Caddesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri, sürücülere kolonya ikram etti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sıcaktan bunalanların denize girdiği ilçede, adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Ula ilçesinde bulunan "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki mavi bayraklı Akyaka Halk Plajı, bayram tatilinde ilgi görüyor.

Hava sıcaklığının 39 derece ölçüldüğü kentte, tatilciler denize girdi, su sporları yaptı. Bazı tatilciler dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde mavi tura çıkarken, bazıları da rüzgar sörfü yapmayı, kanoya binmeyi tercih etti.

Kaynak: AA

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